На съезде политической партии "Слуга народа" было решено, что организация возьмет участие в местных выборах в стране, которые должны будут пройти 25 октября этого года.

"Пятый правомочный съезд политической партии "Слуга народа" решил - партия принимает активное и всеохватывающее участие в местных выборах 25 октября 2020 года для продолжения перезагрузки власти и для того, чтобы привести в местную власть новое поколение местных политиков", - говорится в резолюции.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-трансляцию съезда партии "Слуга народа".

Ранее мы писали, что во время съезда политической партии "Слуга народа" был избран состав высшего совета организации, в который вошли семь народных депутатов. Также была сменена идеология: с либертариантства на центризм.

Также "Страна" писала о том, что стала известна программа партийного собрания "Слуги народа".