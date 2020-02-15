В партии "Слуга народа" хотят раз в квартал собирать на встречи представителей дипломатических миссий иностранцев и международных организаций. Они будут разъяснять представителям других стран проводимые реформы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Раз в три месяца партия "Слуга народа" намерена проводить встречи с представителями дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций для разъяснения проводимых реформ, заявила заместитель председателя фракции в Верховной Раде Евгения Кравчук.

"На этой неделе мы собрали представителей дипломатических учреждений, которые работают в Украине, международных организаций. Часть из них, насколько я знаю, присутствуют сегодня на съезде. Мы будем такие встречи организовывать регулярно, раз в три месяца, будем предоставлять на английском языке информацию о том, что мы приняли, что в работе и что планируется", - заявила Кравчук во время своего выступления на съезде партии "Слуги народа".

Ранее "Страна" писала, что партия "Слуга народа" утвердила свою идеологию.

Также мы рассказывали, что партия "Слуга народа" запускает свое телевидение и газету.