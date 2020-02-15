Президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах Мюнхенской встречи заявил, что не хотел становиться популярным в США из-за импичмента Дональда Трампа.

В то же время украинский лидер признался, что хотел получить премию "Оскар", передает CNN.

" Мне часто задают вопрос про импичмент. Когда я был актером, я очень хотел получить "Оскар" и стать популярным в США. И теперь я популярен в США, но я этого не хотел!"- сказал он.

Как известно, итоговое голосование по вопросу импичмента США был провален в американском Сенате, где республиканцы имеют большинство.

Напомним, большинство избирателей США считают, что действующего президента страны Дональда Трампа переизберут в конце года. Только 6% твердо уверены, что он проиграет демократу.

Также "Страна" писала, что Зеленский на Мюнхенкой встрече по безопасности утверждал, что не будет договариваться с боевиками и рассказал, что хочет осенью провести мирные выборы на Донбассе.