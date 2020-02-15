Сегодня в Шевченковском районном суде состоялось очередное слушание по делу об убийству журналиста Олеся Бузины.

Прокуратура предоставила все материалы письменных доказательств, которые приобщает к делу, речь идет о различного рода протоколах, экспертизах. Также прокуратура заявила ходатайство об осмотре вещественных доказательств, которые по сообщению пресс-секретаря прокуратуры было отклонено судом. Впрочем, адвокат потерпевшей стороны уточняет, что подобное процессуальное действие стоит трактовать иначе.

"Ранее у нас был установлен порядок рассмотрения дела: письменные доказательства, заслушивание потерпевшей стороны, допрос свидетелей со стороны прокуратуры, вещественные доказательства, судебные дебаты. Сейчас прокурор закончил приобщение письменных доказательств и заявил ходатайство о приобщении вещественных доказательств, которые находятся в ином месте. К примеру, речь может идти об авто. Суд это ходатайство не отклонил, он просто не рассматривал его, так как вещественные доказательства запланированы. Их просто будут изучать позднее" - заявил "Стране" адвокат потерпевшей стороны Андрей Захаров.

Напомним, журналиста Олеся Бузину убили в апреле 2015 года во дворе собственного дома. Следующее судебное слушание по этому делу назначено на 19 марта 2020 года.