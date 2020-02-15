Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что разведение сил и средств на Донбассе должно происходить по "секторальному сектору".

По его словам, этот процесс должен происходить под присмотром мониторинговой миссии ОБСЕ, передает "Интерфакс-Украина".

"Хочу рассказать об инициативе украинской стороны о разведении по так называемому секторальному принципу. Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора. Осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооружение и военная техника. Уже в ближайшее время мы подробно проинформируем участников Нормандского формата о содержании этой инициативы", - сказал он.

Кроме этого, Зеленский напомнил, что стороны договорились о согласовании трех дополнительных участках разведения сил и средств. Это должно произойти уже в конце марта этого года.

Напомним, "Страна" ведет трансляцию выступления в Мюнхене.

Ранее мы писали, что Зеленский во время выступления также рассказывал о том, что не будет договариваться с боевиками и рассказал, что хочет осенью провести мирные выборы на Донбассе.

Также мы сообщали, что Зеленский находится в Мюнхене в составе делегации из Украины на конференции по безопасности. Там был разработан доклад о 12 шагах для усиления безопасности Украины и евроатлантического региона. Он был обнародован 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности. Однако, документ больше недоступен для чтения.