Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Мюнхене на конференции по безопасности, заявил, что Украину не защищают документы или меморандумы. Он сказал, что страну защищает только оружие.

"Страна" ведет трансляцию выступления президента.

"Я не верю в любые бумаги. Я хочу сказать и другим странам - нельзя верить в любые документы. Никто ничего не гарантирует. 21 столетие - право сильного", - сказал он, отвечая на вопрос о значении Будапештского меморандума о гарантиях безопасности Украины, подписанного в 1994 году.

Зеленский сказал, что "защитником суверенитета и территориальной целостности являются сильная армия, ядерное оружие и НАТО". Он также заявил, что для восстановления целостности Украины "Россия должна захотеть отдать нам нашу землю".

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США - Леонидом Кучмой, Борисом Ельциным, Джоном Мейджором и Биллом Клинтоном. Ним государства "подтверждают Украине свое обязательство уважать независимость, суверенитет и существующие границы страны", "учитывая обязательство Украины об удалении всех ядерных вооружений с ее территории в установленные сроки".

Напомним, Зеленский находится в Мюнхене в составе делегации из Украины на конференции по безопасности. На конференции был разработан доклад о 12 шагах для усиления безопасности Украины. Он предполагал снятие санкций с России.

После того, как Украина возмутилась таким планом, его удалили с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.

Также "Страна" писала, что на конференции иинистр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что работа по подготовке к переговорам в "нормандском формате" ведется, однако есть возможность, что ее перенесут с конца апреля.