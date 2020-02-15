Во время съезда политической партии "Слуга народа" был избран состав высшего совета организации, в который вошли семь народных депутатов.

Как говорится в онлайн-трансляции "Страны", каждый из народных депутатов будет отвечать за различные направления.

Так, в высший совет партии были избраны: замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, нардеп Александр Качура, нардеп Анатолий Остапенко, нардеп Артем Культенко, нардеп Ольга Коваль, нардеп Роман Грищук и парламентарий Вадим Галайчук.

Кроме этого, на съезде партия избрала центристскую идеологию.

Центризм - политическая позиция, промежуточная между правыми и левыми движениями, отказ от левого и правого радикализма.

Телеграм-канал "Политика Страны" уже охарактеризовал данную идеологию.

"Главный итог съезда "Слуги народа" - партия утвердила свою идеологию.

Центризм.

Эту идеологию можно охарактеризовать следующими народными пословицами: "и нашим, и вашим", "за все хорошее, против всего плохого".

Следует признать - очень органичная для партии "Слуга народа" идеология".

Ранее мы писали, что на съезде партии "Слуга народа" было решено запустить свое телевидение и всеукраинскую газету. Как рассказала заместитель главы фракции Евгения Кравчук, газета "Слуга народа" выйдет тиражом в 700 тыс. экземпляров, канал будет называться "Слуга народа ТВ".

Также "Страна" писала о том, что стала известна программа партийного собрания "Слуги народа".