Президент Украны Влаимир Зеленский выступает на ежегодной конфеернции по безопасности в Мюнхене. Он заявил, что украинская армия - одна из самых сильных в Европе и подчеркнул, что хочет мира на своих условиях.

"Страна" ведет трансляцию выступления президента.

"У нас одна из самых сильных армий в Европе, 200 тысяч. И мы хотим мира на своих условиях. На условиях сильной армии", - Зеленский.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что война на Донбассе является вопросом общеевропейского значения.

"Я хочу обратить внимание, что не совсем корректно говорить "война в Украине". Это - война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, как и Вторая мировая война, - шесть лет", - сказал он.

Зеленский указал, что Украина, как никто другой, стремится прекратить эту войну.

"И мы будем счастливы, когда упоминания об Украине как зоне опасности вообще исчезнут с международных докладов. Но это должно произойти только тогда, когда на Донбассе воцарится прочный мир и Украина возобновит свою территориальную целостность в рамках международно-признанных границ", - отметил он.

Напомним, Зеленский находится в Мюнхене в составе делегации из Украины на конференции по безопасности. На конференции был разработан доклад о 12 шагах для усиления безопасности Украины. Он предполагал снятие санкций с России.

После того, как Украина возмутилась таким планом, его удалили с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.

Также "Страна" писала, что на конференции иинистр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что работа по подготовке к переговорам в "нормандском формате" ведется, однако есть возможность, что ее перенесут с конца апреля.