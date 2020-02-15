Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что работа по подготовке к переговорам в "нормандском формате" ведется, однако есть возможность, что ее перенесут с конца апреля.

Как чиновник рассказал в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, встреча должна принести конкретные договоренности, передает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

"Подготовка ведётся, мы говорим о том, что мы должны сделать соответствующие шаги, чтобы не забыть о том, что наша главная цель - это саммит лидеров условно в апреле, как они договорились в декабре этого года... Я думаю, что лидеры нормандской четверки должны встретиться. Возможно, это будет не в апреле. Возможно, это будет ближе... посмотрим, когда будет результат. Нам важно, чтобы были договоренности, которых они могут достичь", - сказал он.

Кроме этого Пристайко рассказал, что встречи министров иностранных дел в рамках "нормандской четверки" не предвидится.

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Напомним, глава МИД ФРГ Хайко Маас утверждает, что представители "нормандской четверки" попытаются в Мюнхене создать базу для нового саммита.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский и Путин поговорили по телефону о новой нормандской встрече.