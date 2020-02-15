Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что необходимо разработать новую стратегию отношений с Россией и установить диалог.

По его мнению, санкции не принесли ничего позитивного, поэтому ситуацию нужно менять, передает "Интерфакс-Украина".

"Санкции не принесли ничего позитивного. И, конечно, много будет меняться. Мы не будем ждать, пока Россия обратится к нам. Я просто хотел сказать, что нам необходимо разработать новую стратегию и быть более решительными, более напористыми... Мы не должны отходить от своих позиций, но при этом необходимо установить стратегический диалог. Ситуация, которая существует сегодня - это самое страшное: мы не разговариваем друг с другом, конфликты повсеместно возникают", - сказал он.

Также Макрон уточнил, что лидеры стран готовы к новой встрече в нормандском формате.

"Более трех лет не было никаких встреч в нормандском формате. Мы хотим опять начать встречаться", - подчеркнул он.

Президент Франции также утверждает, что Россия не будет "использовать в своих целях противоречия, которые существуют между нами".

"Я сказал, что я не против России и не за Россию. Я за Европу. Если мы посмотрим на географическую карту, мы увидим, что мы очень близки друг к другу, и нам необходимо выстроить отношения, основанные на доверии, предложить стратегические опции", - рассказал он.

Напомним, бронированный Renault Espace, на котором президент Франции Эммануэль Макрон приехал к президенту Польши Анджею Дуде, после встречи лидеров не смогли завести. Французский лидер вынужденно пересел на авто, предоставленное послом в Варшаве.

Также "Страна" писала, что Франция изменила тактику в построении взаимоотношений с Россией, потому что отсутствие диалога между странами не приносило результатов.