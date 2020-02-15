Сегодня Владимир Зеленский выступил с речью на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. Основной темой его доклада стала война на Донбассе. Он заявил, что не будет договариваться с боевиками и рассказал, что хочет осенью провести мирные выборы на Донбассе.

"Страна" ведет трансляцию выступления в Мюнхене.

"Полную тишину так пока что не удалось обеспечить. Зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций. Нужны действенные механизмы. Нас убеждают, что это может быть прямой диалог с властью ОРДЛО. Мы готовы к переговорам с местным населением, но не с непризнанными властями", - подчеркнул президент.

Он заявил, что выборы на Донбассе не могут пройти вне рамок украинского законодательства и добавил, что хочет провести местные выборы на Донбассе в октябре 2020 года.

Напомним, Зеленский находится в Мюнхене в составе делегации из Украины на конференции по безопасности. Там был разработан доклад о 12 шагах для усиления безопасности Украины и евроатлантического региона. Он был обнародован 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности. Однако, документ больше недоступен для чтения.