Народный депутат Украины от фракции "Голос" Святослав Вакарчук задекларировал 12,9 млн гривен гонорара, полученные за тур в составе группы "Океан Эльзы" в 2016-2017 годах. С этой суммы будут уплачены все необходимые налоги.

У себя на странице в Facebook парламентарий уточнил, что всего было 24 концерта.

"Личная новость, которая должна стать публичной, учитывая статус депутата. Наконец получил гонорар за "Мировой тур", который Океан Эльзы сыграли в 2016-2017 годах. Компания-организатор зарубежной части тура выплатила мне гонорар за все 24 концерта, которые провели тогда в разных городах мира. Конечно, сразу задекларировал эти деньги. Как требует закон, с этой суммы будут уплачены все необходимые налоги", - сказал он.

Вакарчук утверждает, что "все доходы политиков должны быть открыты".

"Мои – открыты, и дают мне возможность быть независимым", - считает он.

Уточним, что "мировой тур" группы продолжался больше года. В течении этого времени было дано около 70 концертов в более чем 20 странах мира.

Скриншот: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Напомним, почти 14% украинцев стали хуже относится к Святославу Вакарчуку после его выступления на новогоднем корпоративе IT-компании Wargaming 21 декабря в Минске.

Также мы писали, что в СМИ появилась информация, что Вакарчук не декларировал деньги, заработанные на концерте в Минске.