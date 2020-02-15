В Мюнхене на конференции по безопасности, которая проходит с 14 по 16 февраля США назвали своим основным врагом Китай. А Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что НАТО еще "живой".

Трансляцию с конференции ведет Telegaram-канал "Россия в глобальной политике".

Фото: Telegram/Россия в глобальной политике

Государственный секретарь США Майк Помпео высказался о слухах о так называемой "смерти НАТО" как военного альянса:

"Я счастлив сообщить, что смерть НАТО сильно преувеличена. Запад побеждает, мы побеждаем вместе. Свободные государства всегда успешнее. Поэтому люди стремятся учиться в Кембридже, а не в Каракасе, поэтому они запускают бизнес в Кремниевой долине, а не в Санкт-Петербурге", - рассказал Помпео.

Он добавил, что "секрет успеха" - уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела и выборы государств.

Помпео в речи часто упомянул слово "суверенитет" как основную ценность. Он считает суверенитет и его неприкосновенность главной задачей НАТО.

Помимо традиционных сфер противостояния России (и Китаю) Помпео отдельно рассказал про механизм 5+1 (Центральная Азия и США), который поможет центральноазиатским странам противостоять диктату России и Китая, а также заявил о готовности бороться против попыток России и Китая поделить Арктику.

Шеф Пентагона Марк Эспер перечислил бегло угрозы для мира. В речи было много пунктов - от России до террористов, но основной угрозой назвал Китай:

"Я хотел бы сегодня остановиться на главной угрозе для Соединенных Штатов, которой является Китайская Народная Республика. Миру пора очнуться и противостоять действиям Китая, который злоупотребляет международными институтами для своих нехороших целей", - заявил Марк Эстер.

Шеф Пентагона заявил, что если Huawei будет участвовать в создании 5G в Европе, это может положить конец сотрудничеству в области разведывательной информации между США и союзниками по НАТО - ликвидирует фундаментальную опору альянса.

Среди возможных полей сотрудничества с Китаем Марк Эстер назвал дипломатическую работу и преодоление последствий природных катастроф, однако больше ничего не пообещал.

Напомним, в Мюнхене проходит ежегодная конференция по безопасности с участием представителей со всего мираю Там был разработан доклад о 12 шагах для усиления безопасности Украины и евроатлантического региона. Он был обнародован 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности. Однако, документ больше недоступен для чтения.

Сегодня Зеленский выступает на конференции и говорит о Донбассе.