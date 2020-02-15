Президент Украины Владимир Зеленский на полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и обсудил достижения в украинской экономике.

Как сообщает пресс-служба президента, стороны говорили о законопроектах, которые помогут Украине выйти на экономический рост, а также обеспечат защиту граждан.

"Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержателен, а отношения – дружеские", - сказал он.

Уточняется, что в ходе встречи стороны подняли вопрос верховенства права и законопроект о банках, который в том числе подразумевает невозвращение "Приватбанка" Игорю Коломойскому.

Напомним, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева утверждает, что сейчас пока рано прогнозировать конкретные последствия влияния коронавируса на мировую экономику. Однако через несколько недель можно будет провести анализ ситуации и скоординировать международные действия для уменьшения негативного воздействия.

Также "Страна" писала, что Международный валютный фонд отметил прогресс Украины в проведении реформ и ожидает выполнения согласованных ранее предварительных мер для окончательного утверждения советом директоров Фонда новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд.