Президент Украины Владимир Зеленский сделал фотографию с основателем сети Facebook Марком Цукербергом. Украинский лидер и американский разработчик находятся на конференции по безопасности в Мюнхене. Ранее с Цукербергом на этой же конференции сфотографировался мэр Киева Владимир Кличко.

Фотографию с Цукербергом Зеленский опубликовал на своей странице в Telegram.

"Сближаем мир. Делаем это вместе", - подписал Зеленский фото на украинском и на английском языках.

Скриншот: Telegram/Zelenskiy / Official

Зеленский находится в Мюнхене в составе делегации из Украины на конференции по безопасности. Там был разработан доклад о 12 шагах для усиления безопасности Украины и евроатлантического региона. Он был обнародован 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности. Однако, документ больше недоступен для чтения.

Сегодня Зеленский выступит на конференции и поднимет тему безопасности на Донбассе.