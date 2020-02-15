Прокурор предоставил суду все материалы дела по делу убийства журналиста Олеся Бузины. Заседание проходило в Шевченковском районном суде Киева. Прокурор передал письменные материалы - протоколы, заключения экспертов и так далее.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец, передает УНН.

"В Шевченковском районном суде состоялось очередное заседание по делу об убийстве Олеся Бузины. В ходе заседания прокурор завершил предоставления суду письменных доказательств стороны обвинения ", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что речь идет о документах, протоколы следственных действий, заключения экспертиз и тому подобное.

"Прокурором заявлено ходатайство об осмотре вещественных доказательств, которые хранятся отдельно от материалов уголовного производства, однако суд отказал в удовлетворении указанного ходатайства. Вместе с тем, суд разъяснил, что указанное ходатайство может быть подано позже, после исследования доказательств. Следующее судебное заседание назначено на 19 марта 2020 года ", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 апреля 2015 днем ​​во дворе собственного дома был расстрелян журналист Олесь Бузина. Он получил 4 огнестрельных ранения, одно из которых в голову. МВД объявило подозрения в убийстве журналиста и писателя Бузины двум жителям столицы - Андрей Медведько и Денису Полищуку.

Мы рассказывали, что оппозиция обратилась в Минветеранов с запросом по поводу трудоустройства обвиняемых в убийстве Бузины.

Также "Страна" писала, что министр ветеранов Коляда рассказала, почему обвиняемые в убийстве Бузины получили должности.