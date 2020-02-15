Елена Зеленская разрабатывает стратегию по развитию образовательной среды. Первая леди работает совместно с министерствами и общественными организациями для того, чтобы создать план развития здоровой и безопасной образовательной среды. Они будут бороться с буллингом и внедрять цифровую безопасность.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Жена Президента и представители профильных министерств провели совещание по развитию безопасной и здоровой образовательной среды", - говорится в сообщении.

Национальную стратегию разрабатывают отраслевые министерства совместно с экспертами и общественными организациями. В начале разработки стратегия была сфокусирована на трех основных компонентах: развитии физической культуры, развитии здорового питания, а также на улучшении санитарно-гигиенических условий в украинских школах.

"Межведомственная рабочая группа провела анализ текущего состояния дел, по результатам которого было принято решение о расширении стратегии и включения в нее таких компонентов, как цифровая гигиена и кибербезопасность, медицинское обслуживание школьников, обеспечение эффективного психологического сопровождения во время образовательного процесса и предотвращения буллинг", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что стратегия находится на завершающей стадии.

"Документ планируют утвердить до конца февраля", - сообщили в Офисе Президента.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский поздравил жену с днем рождения и выложил ее фото в накидке.

Также мы рассказывали, что в украинские школы по инициативе Елены Зеленской может вернуться молоко.