Сегодня Владимир Зеленский выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Это ежегодный форум, на котором обсуждаются различные мировые угрозы - от войн до эпидемий.

Для США, к примеру, в этом году главной угрозой стал Китай: этой стране американцы во главе с шефом Госдепа Майком Помпео посвятили все свои выступления.

Накануне визита Зе в Мюнхен там уже разразился скандал, связанный с Украиной. На сайте конференции появились 12 пунктов по Донбассу - план урегулирования в регионе. Его, среди прочих, подписал и глава конференции.

План оказался скандальным для сторонников продолжения конфликта с Россией: он предусматривает постепенное снятие санкций с РФ и решение языковых вопросов на базе общенационального диалога. То есть смягчение украинизации.

Последнее вызвало гнев МИД Украины и одновременно - Петра Порошенко. В итоге "12 пунктов" пропали с сайта конференции.

Было интересно, как прокомментирует этот факт Зеленский. "Страна" проследила за его выступлением в Мюнхене.

Зеленский на Мюнхенской конференции. Онлайн-трансляция

14:08 На конференцию с Зеленским поехал и глава МВД Арсен Аваков. Он постоянно сопровождает Зе в международных поездках в последнее время.

14:02 Конференция с участием Зеленского завершилась.

14:00 Зе во время мероприятия упомянул 12 пунктов, которые сначала появились, а потом исчезли с сайта Мюнхенской конференции: "Появляется какой-то план по Украине. Но конфликт у нас в стране, это наши судьбы. Можно с нами советоваться?"

13:57 Президент сказал, что в Нормандском формате не обсуждается вопрос Крыма, и это ему не нравится. "Там наши люди, украинцы", - сказал Зе.

То есть воду в Крым не дают все-таки украинцам?

13:50 Зеленский говорит, что после наступления мира снова начнут летать самолеты (через Россию, видимо) и перестанут банкротиться авиакомпании. Интересно, что сейчас мешает разблокировать авиаполеты? Как это технически связано с войной? Тем более, что те же поезда в Москву ездят.

13:46 Выступления экспертов продолжаются. Зеленский им внимает.

13:41 Слово взяли американские сенаторы, они раздают комплименты Зеленскому и реформам. Зе слушает их с полуулыбкой.

Потом в беседу вклинился бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, который обрушился на Россию. "Украина это другая нация".

13:36 О визите Зеленского в США. Президент говорит, что такой визит должен быть полезен для обеих стран. Чтобы договорились о стратегических вещах и подписали их. "Мяч на стороне президента США". "Я готов принять Трампа быстрее, чем он меня".

13:33 Ведущая назвала Украину одной из самых коррумпированных стран в мире. Зачем давать деньги такой стране? "Это неправда", - ответил Зеленский. "Что мы украли? Все мои деньги я заработал своим талантом".

13:30 Зеленский о Будапештском меморандуме. "Никому нельзя доверять. Бумага не дает никаких гарантий. Только сильная армия". Повторил тезис Порошенко о том, что без Украины и Европа будет в опасности. "Это война не у нас, а в Европе".

13:28 "В Советском Союзе мы столько лет были вместе, у нас были общие праздники, общие семьи" - Зе об отношениях с Россией. Говорит, что поэтому не ожидали нападения РФ.

13:25 Сколько будет длиться оккупация территорий, спросили у президента. "Я чувствую, мы сможем достичь остановки огня и вернуть наши территории. Россия должна захотеть отдать нам нашу землю". Интересное заявление.

13:23 У Зеленского постоянно пропадает перевод в наушниках. В итоге он их сорвал и заговорил по-английски.

13:22 О встрече с Путиным: "Прохладно было. И не только на улице". Но в итоге договорились об обмене пленными.

13:21 Вопрос о том, как Зе общался с Путиным в Париже, было ли рукопожатие. Зеленский начал историю еще с телефонных звонков. "Это разблокировало встречи в Нормандском формате".

13:20 У Зеленского спросили, Украина игрок или пешка на шахматной доске. Зе привел историю с импичментом в США и заявил, что раз столько шуму из-за Украины, значит игрок.

13:15 "У нас одна из самых сильных армий в Европе, 200 тысяч. И мы хотим мира на своих условиях. На условиях сильной армии", - Зеленский, повторив старый тезис Порошенко.

13:13 "Вы верите, что американцы, которых вы похвалили за поддержку, достаточно сильно заботятся об Украине?", - ведущая конференции задала вопрос Зеленскому о том, что Запад может быть и не так поддерживает Украину на самом деле. Привела в пример слова Помпео о том, что американцы не думают об Украине.

Президент сказал, что вопрос не в словах, а в шагах. И напомнил про Джавелины и военную помощь.

13:10 Спрашивают, как на Зе повлияна ситуация с импичментом Трампу. Зеленский ответил, что когда был продюсером, то хотел получить "Оскар" и быть популярным в США. "Теперь я популярен в США. Но я не хотел популярности такой ценой".

Потом Зеленский поблагодарил американский народ "всем сердцем и телом" за помощь Украине.

13:08 Зеленского спросили, не хотел бы он остаться актером вместо президентства. Он ответил, что правильно сделал, потому что теперь буквально каждый день может спасать людей от войны.

13:07 Речь окончена. Президент сел и надел наушники, но сказал, что слышит музыку, а не переводчика. "Может, мои слова для вас музыка", - пошутила ведущая.

13:05 Зе сказал, что говорит от имени всех простых людей "из каждого уголка планеты".

13:00 Президент раскритиковал мировую систему безопасности, которая не спасла Украину. Удивляется, почему при решении мировых вопросов не используются принципы демократии, а лишь право сильного и геополитический интерес. Говорит, что нельзя, когда клуб избранных держав решает судьбу остальных. В общем Зеленский немного разошелся.

12:56 Зеленский прокомментировал возможность посекторального разведения войск - когда отвод идет по очереди в каждом секторе линии фронта после верификации каждого сектора СММ ОБСЕ. Президент пообещал позже рассказать детальнее об этой модели.

Это интересно, поскольку открывает путь к полному разведению войск. Правда, пока уже два месяца после Нормандской встречи не могут определить хотя бы один новый участок для разведения.

12:56 Выборы на Донбассе не могут пройти вне рамок украинского законодательства, говорит Зеленский.

12:55 Зеленский говорит, что хочет провести местные выборы на Донбассе в октябре 2020 года.

12:53 "Полную тишину (на Донбассе - Ред.) так пока что не удалось обеспечить. Зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций. Нужны действенные механизмы. Нас убеждают, что это может быть прямой диалог с властью ОРДЛО. Мы готовы к переговорам с местным населением, но не с непризнанными властями".

12:52 "Мы отмечаем оптимизм мировых аналитиков по окончанию войны на востоке Украины". Говорит, что новая украинская власть делает для этого все. "Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать".

12:50 В общем начал с того, что и в Давосе накануне: что все забывают о войне в Украине.

12:49 "У нас очень смешанные эмоции по последнему Мюнхенскому отчету. Там всего восемь упоминаний Украины. Это самый низкий показатель на шестой год конфликта в Украине. А не рано ли все начали успокаиваться?"

12:48 Зеленский начал по-английски, но потом перейдет на украинский.