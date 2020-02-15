Бывшие дипломаты США, а также чиновники и эксперты опубликовали заявление относительно "мюнхенского плана" по Донбассу. Они заявляют, что 12 предложенных пунктов неправильные и их невозможно применить.

Заявление обнародовано на сайте аналитического центра Atlantic Council.

"Большинство из 12 рекомендаций, если они будут добросовестно выполняться всеми сторонами, носят конструктивный характер и могут служить мерами укрепления доверия и облегчат трудности и страдания, которые испытывает население на оккупированном Донбассе или вблизи него. Но некоторые из них проблематичны, две, в частности, повторяют предложения Кремля о переговорах или темы дезинформации. Что еще более важно, в документе описывается проблема, которая должна быть решена с точки зрения Кремля, возможно, чтобы убедить представителей российской элиты подписать соглашение", - говорится в заявлении.

Эксперты указывают, что "мюнхенский план" определяет проблему в первом предложении: "конфликт в Украине и вокруг нее". По их мнению, это описание скрывает происхождение проблемы и делает невозможным поиск подходящего решения.

"Конфликт внутри и вокруг Украины" начался, когда российские войска в российской форме, но без знаков различия, захватили украинский полуостров Крым, и Москва "аннексировала" его. Затем Москва начала гибридную войну на Донбассе и использовала свой массивный дезинформационный аппарат, чтобы представить это как гражданский конфликт в Украине. Без кремлевского руководства, финансирования, оружия (включая тяжелое вооружение), боеприпасов и, в некоторых случаях, регулярных подразделений российской армии, не было бы "конфликта внутри и вокруг Украины", - говорится в заявлении.

Также указывается, что главная проблема, которую необходимо решить, - это агрессия Москвы в Украине - путем восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, начиная с Донбасса. В более широком смысле проблема заключается в том, чтобы убедить Москву в том, что она не имеет права диктовать политику своим соседям.

Эксперты отметили, что одна из рекомендаций подхватывает дружескую Кремлю идею ослабления санкций после частичной реализации Минских соглашений.

"Рекомендация игнорирует тот факт, что важнейшим элементом "Минска" является постоянное перемирие, которое может произойти уже завтра, если Москва проинструктирует своих офицеров и доверенных лиц на Донбассе. Более того, эта рекомендация подорвала бы позицию Евросоюза о том, что весь "Минск" должен быть реализован для отмены санкций ", - говорится в заявлении.

Совместное заявление подписали, в частности, бывшие послы США в Украине Стивен Пайфер, Уильям Тейлор и Мари Йованович.

Телеграм-канал "Политика Страны" проанализировал данное заявление американцев.

"Критика со стороны именно этой публики понятна, так как американцам выгодно поддержание тлеющего конфликта на Донбассе (как фактор давления, в том числе санкционного, на Россию), а единственным приемлемым его окончанием они видят капитуляцию «республик» и РФ, а не какие-либо компромиссы с нею.

А именно о компромиссах и был план по 12 шагам.

То есть с позицией Йованович и Ко все понятно.

Но интересен вот какой пассаж в заявлении американцев:

"Рекомендация игнорирует тот факт, что важнейшим элементом "Минска" является постоянное перемирие, которое может произойти уже завтра, если Москва проинструктирует своих офицеров и доверенных лиц на Донбассе".

В тоже время стоит напомнить, что как украинские официальные лица (в частности министр обороны), так и сторонники партии войны (Юрий Бутусов) в последние месяц-два прямым текстом говорят, что прекращение огня на постоянной основе невыгодно именно Украине, так как якобы станет сигналом для мирового сообщества, что страна прекратила борьбу за свои территории.

То есть Путин может сколько угодно "давать инструкции", но огонь от этого не прекратится. Пока не поменяется концепция в Киеве".

О концепции партии войны в Украине можно посмотреть в блоге Олеси Медведевой:

Ранее "Страна" писала, что в Мюнхене собрались представители моровой общественности и разработали план о 12 шагах для установления мира на Донбассе. Однако, он вскоре пропал с сайта конференции.

Порошенко приписал "исчезновение" плана себе.