Мэр Киева Виталий Кличко в Мюнхене сфотографировался с основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом. Селфи с Цукерьергом Кличко выложил на своей странице в Facebook.

Фотографию мэр подписал словами "Тот случай, когда селфи попросили не меня, а я сам".

Фото: Facebook/Віталій Кличко

Кличко в составе делегации из Украины полетел в Мюнхен на конференцию по безопасности в Украине. Так был разработан доклад о 12 шагах для усиления безопасности Украины и евроатлантического региона. Он был обнародован 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности. Однако, документ больше недоступен для чтения.

Напомним, что на Мюнхенской конференции по безопасности предложили новый план деэскалации на Донбассе. Подготовила документ группа международных экспертов, в которую входят представители Европы, США, ОБСЕ, Украины и России.