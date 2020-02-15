Сегодня, 15 февраля, проходит съезд партии "Слуга народа". Место проведения - КВЦ "Парковый".

В программе: изменения в уставе, перезапуск Высшего совета и полуфинальная дискуссия по идеологии. А также первый этап обсуждения местных выборов.

Параллельно там будет обучение новоизбранных в декабре глав и депутатов объединенных территориальных громад (ОТГ).

Корреспондент "Страны" с места событий сообщает, что происходит в "Парковом".

11:40 "Слуга народа" на сегодняшнем съезде планирует обновить совет партии.

"У нас есть руководящий орган - высший совет партии и, как глава партии, я собираюсь съезду предложить обновить его состав, чтобы мы далее работали более расширенной командой", - сказал Корниенко, добавив, что большинство кандидатов в совет являются депутатами.

Корниенко отметил, что съезд должен утвердить и новую редакцию устава партии. "Мы на местных выборах хотим предотвратить появление юридической грязи и спама, которые были на парламентских выборах. Есть подозрение, что на местных выборах будут появляться клоны не только кандидатов, но и партий", - сказал глава партии "Слуга народа".

По словам Корниенко, чтобы избежать подобных ситуаций, над уставом тщательно работали юристы. "Устав юридически выверен и юридически грамотный", - отметил Александр Корниенко.

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что ее фамилия есть в списке кандидатов в совет партии и она надеется, что делегаты съезда ен изберут в руководящий орган политической силы.

11:20 Зал, где состоится съезд. Пока здесь только журналисты. Депутаты на пьют кофе и завтракают.

11:18 На третьем этаже, где состоится съезд, тоже организовали сладкий фуршет: булочки, печенье, эклеры.

11:08 Один из вопросов, который сегодня на повестке съезда, - дискуссия об идеологии партии "Слуга народа".

Ранее глава партии Корниенко заявлял ее как такую: "надо искать какие-то компромиссы между либеральными и социалистическими идеями".

"Страна" спросила у народных депутатов Андрея Клочко и Юрия Камельчука, между какими идеологиями партии идет дискуссия.

Камельчук нам ответил, что по этому вопросу лучше обращаться к главе партии.

Клочко ответил: "Сейчас мы посмотрим, что имеется ввиду. Посмотрим, как будет поставлен вопрос на съезде. Я думаю, что это проговорим".

11:00 На телевизионных экранах транслируют кадры выступлений депутатов от "Слуги народа".

10:52 "Страна" поинтересовалась у главы партии Александра Корниенко, за чей счет сегодняшний съезд. Он ответил: "Государство нам выдало. Двести миллионов гривен приблизительно".

Нардеп Евгения Кравчук дополнила ответ коллеги. Она сказала, что "Слуга народа" арендовала весь второй этаж "Паркового". Расходы на это будут отображены в декларации за первый квартал, которая будет подаваться в марте.

Также Кравчук сказала, что партия изначально решила, что будет тратить деньги не на наружную рекламу, а на обучение своих членов, открытие общественных приемных и информирование населения.

10:40 Поддержать студентов-политиков пришли депутаты "Слуги народа" Андрей Клочко и Виталий Безгин.

10:30 Главам и депутатам ОТГ раздают такой набор: буклеты, блокнот, ручка, флажок партии.

10:20 Пока основная часть мероприятия не началась, участникам и журналистам предлагается позавтракать на фуршете.

Фуршет оформлен в зеленых цветах партии. Угощают разными пирожными, пирожками и бутербродами.

10.00 Официальная программа мероприятия:

С 10.00 до 11.00 - тренинг для глав ОТГ и депутатов местных советов относительно децентрализации.

В 12.00 начнется третий этап четвертого съезда партии "Слуга народа".