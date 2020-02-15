В субботу ожидается опасность схода лавины в Карпатах. Синоптики говорят, что уровень опасности третий. Стоит опасаться жителям Закарптаской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по Чрезвычайным ситуациям в Украине (ГСЧС) на официальном сайте.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 15 февраля в высокогорье восточной части Закарпатской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала, что синоптик рассказала, какой будет погода на субботу, 14 февраля и что повлияет на температуру за окном.

Также мы рассказывали, что ранее украинцев предупреждали о штормовом ветре. В большинстве областей Украины были порывы ветра - до 15-20 м/с. А в Карпатах прогнозируют значительный снег и порывы ветра 20-25 м / с, а также метель.