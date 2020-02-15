На африканском континенте подтвердили первый случай заражения китайскими коронавирусом. Больного обнаружили в Египте.

Об этом сообщает Восточно-Средиземноморское региональное отделение Всемирной организации здравоохранения.

"ВОЗ подтверждает первый случай заражения (вирусом) COVID19 в Египте, после официального подтверждения Министерства здравоохранения", - говорится в сообщении.

Филиал ВОЗ в Египте и министерство здравоохранения страны тесно сотрудничают в расследовании вспышек болезни и коорднинации действий. Больной не является египтянином. Информация о его гражданстве не приводится. Пациент сейчас проходит лечение в больнице.

Напомним, по состоянию на сегодня около 67 тысяч человек заразились коронавирусом из Китая.

Как писала "Страна", в Китае нашли эффективный способ лечения заразившихся вирусом - методом переливания крови.

Мы также сообщали, что ВОЗ выступила с официальным заявлением об Олимпиаде-2020 и коронавирусе.