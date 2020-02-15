Украина предложила Румынии вместе противодействовать угрозам сфере в Черном море, поскольку стороны обеспокоены угрозами Российской Федерации в тих водах. Также Украину и Румынию волнует милитаризация оккупированного Россией Крымского полуострова.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Загороднюк на своей странице в Facebook.

Он встретился с министром национальной обороны Румынии Николае-Ионелом Чуке и они договорились о сотрудничестве.

"Предложили нашим партнерам и соседям усилить сотрудничество по линии военно-морских сил. Обсудили возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в Черном море. Это поможет нам более действенно реагировать на общие угрозы в регионе", - рассказал министр.

Он добавил, что страны хотят расширить сотрудничество путем проведения совместных учений и деятельности международного инженерного батальона "Тиса".

"Надеемся также на поддержку румынской стороной наших стремлений присоединиться к программе партнерства расширенных возможностей НАТО", - резюмировал Загороднюк.

Скриншот: Facebook/ Андрій Загороднюк

Ранее стало известно, что Украина в дальнейшем собирается поддерживать усилия коалиционных войск в Афганистане. Поддержка предполагает участие в тренировках, а также дипломатическую помощь в мирном урегулировании конфликта в этой стране.

Также мы писали, что 12 февраля Министр обороны Украины Андрей Загороднюк прибыл с рабочим визитом в штаб-квартиру НАТО.