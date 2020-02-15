На центральной станции метро Киева - "Майдан Незалежности" - начнется ремонт, из-за которого возможна давка и задержки. Ремонтные работы начнутся с 18 февраля. Это - плановый ремонт всех четырех эскалаторов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Работы по ремонту эскалаторов должны закончить к февралю 2021 года.

"В часы пик возможные задержки и скопление людей из-за нагрузки на остальные эскалаторов. Просим прощения за неудобства. Мы делаем все возможное для ускорения работ"

В метрополитене призвали пассажиров внимательно соблюдать правила поведения на эскалаторах для избежания травм и сбоев в работе.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве метро на Виноградарь не строили потому что отмывали 1,7 млрд гривен.

Также мы писали, что в киевском метро обещают запустить 4G-интернет уже в марте на восьми станциях.