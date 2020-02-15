На Донбассе 13 раз обстреляли позиции ВСУ, ранен военный
За сутки 14 февраля сепаратисты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противники обстреляли позиции украинской армии из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Об этом говорится в сообщении Штаба ООС на Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" противник совершил пять обстрелов:
- Неподалеку Красногоровки.
- Дважды рядом с Лебединским.
- В районе Тарамчука.
- Вблизи Водяного.
Восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группы "Север".
- дважды рядом с Новолуганским;
- три раза неподалеку Крымского;
- рядом с Майским;
- в районе населенного пункта Хутор Вольный;
- вблизи Зайцево.
"Вчера, 14 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", - говорится в сообщении штаба.
С начала суток 15 февраля противник один раз обстрелял позиции Украины.
Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Ранее "Страна" писала, что штаб ООС рекламирует порохобота, который называл Зеленского "злопамятным коротышкой".
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