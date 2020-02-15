За сутки 14 февраля сепаратисты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противники обстреляли позиции украинской армии из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в сообщении Штаба ООС на Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" противник совершил пять обстрелов:

Неподалеку Красногоровки. Дважды рядом с Лебединским. В районе Тарамчука. Вблизи Водяного.

Восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группы "Север".

дважды рядом с Новолуганским;

три раза неподалеку Крымского;

рядом с Майским;

в районе населенного пункта Хутор Вольный;

вблизи Зайцево.

"Вчера, 14 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", - говорится в сообщении штаба.

С начала суток 15 февраля противник один раз обстрелял позиции Украины.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Ранее "Страна" писала, что штаб ООС рекламирует порохобота, который называл Зеленского "злопамятным коротышкой".

Также мы рассказывали, сорвут ли бои на Донбассе новую встречу Нормандской четверки.