Министерство обороны заявило, что в 2020 году призыв на срочную службу в армию Украины будет проходить по плану, не отступая от закона.

В МОУ разъяснили эти детали из-за заявления заместителя министра Александра Полищука о том, что призыв может быть отменен.

Об этом говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства Украины.

"В дальнейшем возможный отказ от срочной военной службы в стране будет рассматриваться исключительно с учетом отечественного и зарубежного опыта комплектования вооруженных сил и формирования мобилизационного резерва, в комплексе с другими вопросами - как военной реформы, так и изменений в государстве", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала, что в этом году, несмотря на законодательные нормы, призыв на срочную службу в армию будет осуществляться на добровольной основе.

Также мы писали, что министр обороны пообещал забирать 18-19-летних в армию только добровольцами.