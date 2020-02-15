Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) перенесло запуск ракеты к МКС из-за непогоды. Планируется, что запуск ракеты-носителя Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus полетит к Международной космической станции (МКС) 15 февраля. Это третий раз за февраль, когда NASA переносят этот полет.

Об этом говорится в сообщении на сайте управления.

"Мы отменили сегодняшний запуск. Старт миссии CRS-13 Northrop Grumman перенесен на субботу, 15 февраля в 15:21" - говорится в сообщении.

Указывается, такое решение принято в связи с "сильным ветром в верхних слоях атмосферы". Стыковка корабля Cygnus с МКС теперь запланирована на 18 февраля.

Корабль должен доставить на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Напомним, что первоначально старт ракеты с "грузовиком" к МКС планировалось осуществить еще 9 февраля, однако он был отменен менее чем за три минуты до запуска из-за неполадок в работе системы управления и плохой погоды. Запуск перенесли на три дня. Затем запуск был перенесен еще на сутки для проверки работы наземных систем - на 14 февраля.

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