Украинский общественный телеканал "UA:Перший" ответил Зеленскому по поводу его претензий к программе "Схемы". На телеканале напомнили Офису президента о том, что цензура в Украине незаконна.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте "Общественного".

После того, как в программе "Схемы: коррупция в деталях" в эфире UA:Перший журналисты рассказали, что Зеленский вернулся в Украину из Омана рейсом, которым туда прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, в ОП решили подавать в суд на журналистов за ложь.

"Общественный вещатель благодарит за рекомендацию и, пользуясь случаем, напоминает Офису президента, что согласно статье 3 Закона Украины "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины" запрещается вмешательство государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, а также негосударственных организаций в деятельность НОТУ с целью установления цензуры, предварительного контроля и незаконного влияния на содержание информации, распространяемой Общественным телевидением и радиовещанием Украины".

Кроме того, "Общественное" говорит, что никогда не имело оснований сомневаться в профессионализме коллег-журналистов, которые делают программу "Схемы: коррупция в деталях".

"Общественное" напомнило Офису президента о существовании Комиссии по журналистской этике и Независимого медийного совета и порекомендовало ОП, кроме суда, обратиться в эти общественные организации, чтобы они проверили программу "Схемы: коррупция в деталях" на соблюдение профессиональной этики и стандартов.

Напомним, что 13 февраля программа "Схемы: коррупция в деталях" сообщила, что президент Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сюжет "Схем" – "неправда от начала до конца". Теперь Офис президента подает в суд из-за сюжета программы "Схемы".

14 февраля вечером редакция "Схем" отреагировала на претензию Офиса президента. В заявлении журналисты делают упор на то, что они не утверждали, что имела место встреча Патрушева и Зеленского в Омане.