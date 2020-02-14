Отправленный 11 февраля в отставку с поста главы Офиса президента Андрей Богдан опубликовал в социальной сети Facebook фотоколлаж.

Пост стал первым за две недели молчания бывшего чиновника.

На картинке экс-чиновник, одетый в алый пиджак, утопает в сердечках. Сверху его сопровождает надпись: "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть".

Именно эти слова часто выбирают в качестве статуса в социальных сетях девушки.

Комментаторы оценили самоиронию Богдана и забросали его комплиментами, а некоторые запостили мемы в тему поста.

Напомним, место Богдана в Офисе президента занял его тезка Андрей Ермак.

После ухода первого главы ОП "Страна" вспомнила самые яркие выходки Богдана, породившие массу обсуждений и мемов в интернете.