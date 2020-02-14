В МВФ попросили дать время для прогноза влияния коронавируса на глобальную экономику
Сейчас пока рано прогнозировать конкретные последствия влияния коронавируса на мировую экономику. Однако через несколько недель можно будет провести анализ ситуации и скоординировать международные действия для уменьшения негативного воздействия.
Как сообщает "Укринформ", об этом 14 февраля заявила на Мюнхенской конференции по безопасности директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
По словам главы Фонда, некоторые сравнивают последствия влияния нового коронавируса с ситуацией, вызванной вирусом SARS, вспышка которого была в Китае в 2002-2003 годах.
"Но это далеко от эпидемии SARS. Нынешний вирус другой. Китай сейчас другой, и мировая экономика сейчас очень отличается от той, которую мы помним в начале 2000-х годов", - отметила Георгиева.
Она заверила, что МВФ внимательно следит за происходящим и собирает данные для анализа.
"С нашей точки зрения, очень важно внимательно следить за тем, как будут развиваться события в течение следующих нескольких недель, когда китайские фабрики откроются снова, как этот вирус будет распространяться внутри Китая и за его пределами", - сказала директор-распорядитель Фонда.
Как она считает, только после сбора данных можно будет проанализировать последствия вспышки вируса для глобальной экономики.
"Потом мы можем согласовать и скоординировать мероприятия в защиту мировой экономики от более серьезного удара", - пояснила Георгиева.
Она добавила, что важно объединить международные усилия в этом вопросе. И выразила надежду, что министры финансов и руководители центробанков соберутся для согласования совместных действий.
Как писала "Страна", в Китае нашли эффективный способ лечения заразившихся вирусом - методом переливания крови.
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