Сейчас пока рано прогнозировать конкретные последствия влияния коронавируса на мировую экономику. Однако через несколько недель можно будет провести анализ ситуации и скоординировать международные действия для уменьшения негативного воздействия.

Как сообщает "Укринформ", об этом 14 февраля заявила на Мюнхенской конференции по безопасности директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

По словам главы Фонда, некоторые сравнивают последствия влияния нового коронавируса с ситуацией, вызванной вирусом SARS, вспышка которого была в Китае в 2002-2003 годах.

"Но это далеко от эпидемии SARS. Нынешний вирус другой. Китай сейчас другой, и мировая экономика сейчас очень отличается от той, которую мы помним в начале 2000-х годов", - отметила Георгиева.

Она заверила, что МВФ внимательно следит за происходящим и собирает данные для анализа.

"С нашей точки зрения, очень важно внимательно следить за тем, как будут развиваться события в течение следующих нескольких недель, когда китайские фабрики откроются снова, как этот вирус будет распространяться внутри Китая и за его пределами", - сказала директор-распорядитель Фонда.

Как она считает, только после сбора данных можно будет проанализировать последствия вспышки вируса для глобальной экономики.

"Потом мы можем согласовать и скоординировать мероприятия в защиту мировой экономики от более серьезного удара", - пояснила Георгиева.

Она добавила, что важно объединить международные усилия в этом вопросе. И выразила надежду, что министры финансов и руководители центробанков соберутся для согласования совместных действий.

Как писала "Страна", в Китае нашли эффективный способ лечения заразившихся вирусом - методом переливания крови.

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