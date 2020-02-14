Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения харьковскому патрульному, который 13 февраля ранил человека во время преследования автомобиля. Полицейского арестовали без права залога.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова сотрудника полтавского управления Государственного бюро расследований Александра Билка.

Патрульный взят под стражу сроком на 60 дней.

По словам представителя ГБР, расследование стрельбы на дороге в Харькове находится на контроле руководства Бюро. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области.

В случае доказательства вины арестованному полицейскому грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что в Броварах бывший милиционер обстрелял машину и бросил кирпич в патрульных.

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