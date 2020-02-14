Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал белорусов вести более активный образ жизни и употреблять в пищу исключительно продукты отечественного производства. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Если думаете, что нормально питаться - это привезти бананы, ананасы, икру заморскую и прочее, - вы глубоко заблуждаетесь. Ешьте то, что производится здесь", - посоветовал глава государства.

Кроме того Лукашенко напомнил соотечественникам о пользе прогулок на свежем воздухе.

В пример он привел себя, заявив, что начинает каждый свой день с пробежки на лыжах.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко заявил, что арестованные директора сахарных заводов раскаялись и просятся грузить навоз в колхозе.

Также мы сообщали, что Лукашенко после встречи с Болтоном отправился отмечать юбилей с девушками и арбузами.