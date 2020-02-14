Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Федеративную Республику Германия. Там он примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Об этом сообщается в Facebook Офиса главы государства.

В Офисе президента рассказали, что во время форума Зеленский выступит на отдельной сессии, посвященной Украине. Кроме того, в рамках визита глава государства проведет несколько международных встреч.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский выступит в Мюнхене завтра, 15 февраля, и что в делегацию от украинской стороны входят министр иностранных дел Вадим Пристайко и министр обороны Андрей Загороднюк.

Мы также сообщали, что на конференции представили 12 шагов для прекращения войны на Донбассе. Однако в МИД уже заявили, что этот план не соответствует позиции Украины.