После появления информации о том, что Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК) проверяет почему президент Владимир Зеленский не задекларировал свой отдых в Омане, в НАПК официально подтвердили, что направили запросы в соответствующие инстанции, чтобы проконтролировать своевременно ли президент Владимир Зеленский делал уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Речь идет о денежных поступлениях и тратах президента.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Уточняется, что такая процедура истребования документов является необходимой составляющей для принятия решения о проведении контроля своевременности уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии. Она проводится в рамках финансового контроля и не имеет никакого отношения к другой процедуре - проверке декларации.

Процедуре полной проверки подвергаются ежегодные декларациий, деклараций перед увольнением и декларации после увольнения.

Отметим, что по закону, все свои крупные расходы или получения доходов (существенные изменения в имущественном состоянии) чиновники должны обнародовать на сайте Единого госреестра деклараций в течение 10 дней после их совершения.

Но Зеленский до сих пор не опубликовал информацию по поводу своих расходов на поездку в Оман. При этом, президент должен был задекларировать в Едином реестре эти расходы как в случае, если он платил за свое путешествие сам, так и в случае, если платил кто-то другой (в последнем случае это считалось бы дорогим подарком). По официальной информации, поездка в Оман президента не была рабочей и не оплачивалась из госбюджета.

Ранее "Страна" писала о том, что украинским чиновникам разрешили не подавать декларацию в день увольнения.

Также мы сообщали, что обнародована декларация бывшего главы СБУ Грицака и его жены.