Министр юстиции Денис Малюська показал в соцсети посланиями, которыми обменялся с женой, заместителем министра цифровой трансформации Людмилой Рябчинской, в День святого Валентина. Супруги послали друг другу свои фото с воздушными поцелуями.

"Интимную переписку" чиновник опубликовал в своем Facebook.

На фото Малюська шлет поцелуй супруге из салона самолета. Она же вытягивает губы бантиком в рабочем кабинете. Примечательно, что Рябчинская записана в мессенджере у министра как "Умничка".

Малюська прокомментировал скриншот с юмором, намекая на свою занятость: "Именно так выглядит и этим ограничиваются празднования дня святого Валентина в браке с чиновником".

Ранее "Страна" рассказывали, как отметились в соцсетях по поводу Дня влюбленных звезды шоу-бизнеса и политики. Например, Олег Ляшко повторил слово в слово свою прошлогоднюю валентинку Росите.

Мы также показывали странное фото руки Малюськи, вытянутой из-под стола.