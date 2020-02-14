УЕФА отстранил английский футбольный клуб "Манчестер Сити" на два года от участия в еврокубках. Также клуб оштрафовали на 30 млн евро.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Как сообщали в УЕФА в 2019 году, дело "Манчестер Сити" по нарушению финансового fair play передано в судебную палату организации по финансовому контролю клубов (CFCB).

"После слушаний, которые прошли 22 января 2020 года, CFCB уведомила "Манчестер Сити" об окончательном решении. Английский клуб допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового fair play, завышая свои спонсорские доходы в отчетах 2012 и 2016 годов", - пояснили в УЕФА.

Ранее "Страна" писала о том, что полузащитник сборной Украины вышел на поле после долгой травмы и помог Манчестер Сити выйти в 1/2 Кубка Англии.

Также мы сообщали, что Дарио Срна прошел стажировку у Хосепа Гвардиолы, тренера Манчестер Сити.