В городе Виладрау каталонской провинции Жирона (Испания) камеры видеонаблюдения засекли летающих кабанов. Группа диких животных, забравшаяся на крышу местной фабрики, спрыгнула вниз, не найдя другого выхода.

Об этом пишет в своем Telegram-канале Каталонский кризис, ссылаясь на газету Diari de Girona.

Фабрика находится в лесу прямо под дорогой, и кабаны, оказавшись на крыше цеха, не знали, как оттуда выйти. Сюрреалистические фото летающих диких свиней передаёт газета Diari de Girona.

Судя по видео, в результате прыжка животные почти не пострадали. По крайней мере, большинство из них после приземления на какие-то металлические конструкции на хорошей скорости выбежали из кадра.

В 2018 году "Страна" описывала курьезный случай в городе Сент-Пол (США): там енот залез на крышу 23-этажного здания. Пока животное несколько часов карабкалось вверх по бетонной стене, его снимали на камеры мобильных телефонов местные жители.

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