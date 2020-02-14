Сегодня, 14 февраля, Владимир Зеленский и Владимир Путин вновь поговорили по телефону.

По мотивам таких бесед пресс-службы лидеров, как правило, выпускают новость-отчет - о чем, по их версии, был разговор.

На этот раз сообщения Банковой и Кремля отличаются разительно.

По версии Офиса президента Украины речь шла о новой встрече нормандской четверки, обмене пленными и активизации трехсторонней контактной группы в Минске.

По версии пресс-службы Кремля, Путин прямо поставил вопрос – намерен ли Киев выполнять Минские соглашения. Акцентировал на недопустимости искажения исторической правды о победе во Второй мировой войне и выразил соболезнования из-за ДТП в Псковской области, в котором погибли восемь украинцев.

Для сравнения "Страна" приводит заявления пресс-служб дословно.

Офис президента Украины опубликовал свой релиз на сайте в 14:49. Он имеет такое содержание.

"Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в ходе Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки".

Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.

Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей".

Москва разместила новость на сайте Путина в 16:50 по киевскому времени, то есть спустя два часа.

"Телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта.

Президент России акцентировал важность полной и безусловной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах в "нормандском формате", в том числе в Париже 9 декабря 2019 года.

В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос – намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости.

Затронуты также вопросы, касающиеся поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию.

Выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц.

В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчёркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.

Кроме того, Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области".

Таким образом, очевидны существенные различия в двух версия.

Во-первых, российская версия разговора содержит необычно жесткие для официально-протокольных сообщений формулировки типа "прямо поставил вопрос – намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости". В данном случае речь идет о неоднократно озвученных представителями украинской власти заявлений о том, что нынешний вид Минских соглашений их не устраивает и они прелагают их переписать (чтоб Украина получила контроль над границей до выборов и по другим пунктам).

Во-вторых, в российской версии, в отличие от украинской нет упоминания о подготовке следущей встречи нормандской четверки, а также об обмене заключенными.

В-третьих, у Путина сказали по поводу "искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны". По эту формулировку (с российской точки зрения) подпадают, например, заявления самого Зеленского об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны и Холокоста.

В-четвертых, в сообщении Офиса президента не упомянуто о соболезновании, которые выразил Путин в связи с гибелью граждан Украины в ДТП в Псковской области.

Как сообщала "Страна" на этой неделе вышло большое интервью Владимира Зеленского. В нем он в том числе рассказал о своих впечатлениях от встречи с Путиным и высказал мнение о возможности возвращения отношений с Россий на довоенный уровень.