В Киеве зять отрезал теще голову в день ее рождения, а затем пытался от нее избавиться
Выяснились подробности жуткого убийства, которое произошло в пятницу, 14 февраля, на левобережье Киева. Жертвой преступления с последующим расчленением трупа стала пожилая женщина. Полиция задержала зятя убитой. Об этом сообщает "Информатор".
ЧП произошло в доме по адресу Харьковское шоссе, 21/3. Около 15:30 один из жильцов заметил, как сосед спрятал серый мешок в подвале. Он решил проверить содержимое мешка и пришел в ужас, поскольку в нем оказалась человеческая голова. Бдительный мужчина вызвал полицию.
Фото: kiev.informator.ua
Подозреваемого в совершении убийства задержали в квартире. Убитой оказалась его теща. По словам соседей, у нее был день рождения.
По предварительным данным, женщина скончалась от многочисленных ножевых ранений. Вероятно, после этого, зять принял решение скрыть следы преступления, избававшись от тела.
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