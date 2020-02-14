Сегодня на сайте Мюнхенской конференции по безопасности пропал из доступа доклад о 12 шагах для усиления безопасности Украины и евроатлантического региона. У Петра Порошенко заявили, что текст убран по его инициативе.

Об этом написал в Facebook бывший пресс-секретарь экс-президента Святослав Цеголко.

По словам Цеголко, Порошенко расценил доклад как российскую провокацию.

"Мюнхенская конференция 2020 едва не стала местом "мюнхенского сговора" против Украины. Петр Порошенко резко поставил вопрос перед организаторами. И хотя текст "12 шагов" исчез с сайта конференции, друзья Украины до сих пор в шоке. Объясняем партнерам, что это очередная российская провокация", - отметил Цеголко.

Ранее "Страна" рассказывала о 12 шагах для усиления безопасности в Украине, предложенных группой лидеров по вопросам евроатлантической безопасности.

Мы также представляли план работы конференции в Мюнхене.