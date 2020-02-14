Порошенко на Мюнхенской конференции. Фото: Facebook/ svyatoslav.tsegolko

Сегодня на сайте Мюнхенской конференции по безопасности пропал из доступа доклад о 12 шагах для усиления безопасности Украины и евроатлантического региона. У Петра Порошенко заявили, что текст убран по его инициативе.

Об этом написал в Facebook бывший пресс-секретарь экс-президента Святослав Цеголко.

По словам Цеголко, Порошенко расценил доклад как российскую провокацию.

 

Скриншот из Facebook Святослава Цеголко

"Мюнхенская конференция 2020 едва не стала местом "мюнхенского сговора" против Украины. Петр Порошенко резко поставил вопрос перед организаторами. И хотя текст "12 шагов" исчез с сайта конференции, друзья Украины до сих пор в шоке. Объясняем партнерам, что это очередная российская провокация", - отметил Цеголко.

Ранее "Страна" рассказывала о 12 шагах для усиления безопасности в Украине, предложенных группой лидеров по вопросам евроатлантической безопасности.

Мы также представляли план работы конференции в Мюнхене.

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