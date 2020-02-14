В совершении расстрела руководителя клиники DMK Ukraine, пластического хирурга Андрея Сотника подозревают 37-летнего иностранца, которого сегодня задержали в аэропорту Одессы с несколькими паспортами. Об этом пишет Dетектив-info.

"Полицейские Киева совместно с пограничниками задержали в аэропорту Одессы подозреваемого в убийстве пластического хирурга, совершенного в столице 2 февраля. Он - гражданин иностранного государства, после совершения убийства скрывался и пытался покинуть территорию Украины", - сообщил начальник ГУ Нацполиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.

Также полиция отчитывается и о задержании в Киеве сообщника киллера, который помогал проводить слежку за врачом.

Правоохранители официально не разглашают сведения по персоналиям этих мужчин. Известно лишь, что задержанный киллер - это гражданин Кыргызстана.

По данным источника издания, речь идет о человеке, у которого при себе был изъят паспорт на имя 37-летнего Махаматякуба Маматкодирова.

Впрочем, действительно ли этот человек является киргизом, установит следствие. Дело в том, что у мужчины дополнительно был выявлен паспорт гражданина Российской Федерации на имя уроженца города Баку Камиля Караева.

Что же касается вероятного сообщника киллера, задержанного в Киеве, то у него обнаружен документ на имя уроженца города Грозный, гражданина РФ Рустама Куркаева.

Напомним, что пластического хирурга Андрея Сотника застрелили вечером 2 февраля в Киеве, возле его дома на улице Саксаганского. Соседи утверждают, что незадолго до того, как услышали выстрелы, видели около подъезда двух мужчин, которые как-будто ждали кого-то. Правоохранители заявили, что версии убийства пластического хирурга Андрея Сотникова в Киеве являются тайной следствия.