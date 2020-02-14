В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что доклад о 12 шагах для прекращения войны на Донбассе, который сначала опубликовали, а потом удалили с сайта Мюнхенской конференции по безопасности, не соответствуют официальной позиции Украины.

Об этом со ссылкой на заявление МИД пишет "Интерфакс-Украина".

"Тезисы, содержащиеся в этом документе, не соответствуют официальной позиции Украинского государства", - сказано в сообщении.

Также в украинском ведомстве назвали подготовку документов "частной инициативой группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности". И подчеркнули, что это была неправительственная организация Euro-Atlantic Security Leadership Group.

Кроме того, в МИД Украины заявили, что руководство Мюнхенской конференции по безопасности также не признает этот материал официальным документом конференции, а текст документа был удален с ее официального сайта.

Напомним, 14 февраля, перед началом Мюнхенской конференции по безопасности на сайте мероприятия появился доклад о 12 шагах для прекращения войны на Донбассе. В нем содержались пункты о необходимости прекращения огня, а также создания зоны свободной торговли на Донбассе. Кроме того, в документе речь шла о том, что с России, если страна будет выполнять свою часть договоренностей, можно будет снимать санкции.

Однако к вечеру документ с сайта конференции удалили. "Страна" успела его скачать и подробно проанализировать, какой план по прекращению войны на Донбассе выдвинули на Мюнхенской конференции.