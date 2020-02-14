Первый заместитель генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки Виталий Касько в январе 2020 года получил гигантскую зарплату. Офиса генерального прокурора выплатил ему 297 тысяч гривен.

Об этом сообщается на сайте dubinsky.pro народного депутата Александра Дубинского.

Январская зарплата оказалась в разы выше предыдущих:

в декабре 2019 года Касько получил 204 тысяч гривен;

в ноябре - 152 тысячи гривен;

в октябре - 101 тысячу гривен.

В общей сложности Касько всего за 4 месяца заработал три четверти миллиона.

Январская зарплата зама оказалась больше, чем у самого Рябошапки: генпрокурор за первый месяц года получил "всего" 15- тысяч - на 147 тысяч меньше.

Как сказано на сайте, и до начала сотрудничества с Рябошапкой Касько зарабатывал неплохо. Так, в 2018 году его получка в адвокатском объединении "Василь Кісіль і партнери" составила 2,3 млн гривен; доход от предпринимательской деятельности был 1,3 млн гривен; страховка и страховые выплаты составили 36 тысяч гривен; процентов от банка накопилось на 5,7 тысяч гривен.

Касько задекларировал наличные в размере 110 тысяч евро и 800 тысяч гривен плюс 140 тысяч гривен на банковских счетах.

После назначения Касько в Генпрокуратуру в сентябре "Страна" подробно рассказывала, чем он известен.

Мы также приводили недавнее заявление Рябошапки о том, что прокурорам в Офисе генерального прокурора будут платить в среднем на 7-10 тысяч гривен больше.