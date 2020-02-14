В Беларуси арестованные за коррупцию директора сахарных заводов признали свою вину и готовы даже грузить навоз в колхозе, только чтобы не попасть за решетку.

Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает РИА "Новости".

"Я жестоко спрашиваю с руководителей. Недавно (задержали) сразу всех четверых (директоров) сахарных заводов. Вот сидят сейчас и просятся - отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить. Я говорю: "Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите", - сказал Лукашенко.

По его словам, директора "признались, где воровали, все поотдавали, все, говорят, забирайте только в тюрьму не сажайте".

Напомним, всего по "сахарному делу" были задержаны 11 человек. Среди них директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник и директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.

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