Гражданин Латвии Бенес Айо с позывным "Черный Ленин", воевавший на стороне сепаратистов Донбасса, который был задержан в Архангельской области (Россия) по запросу латвийских властей, попросил политического убежища в России.

Об этом со ссылкой на движение "За правду" пишет Znak.com.

Ранее латвийская прокуратура направила в Россию запрос о выдаче Айо, который несколько лет назад сбежал из-под следствия в Риге. Его задержали в Архангельской области. Тогда же появилась информация, что власти Архангельска по запросу Украины хотят выдать его Украине как террориста.

Депутат Госдумы России от КПРФ Дмитрий Сараев официально обратился к прокурору и начальнику управления МВД Архангельской области с просьбой предоставить Бенесу Айо временное политическое убежище.

"Бенес Айо - активный участник движения "Антимайдан". И в случае передачи его Украине существует реальная угроза его жизни и здоровью", - заявил российский депутат.

В движении "За правду" заявили, что благодаря депутатскому запросу и общественной поддержке полиция освободила Айо. В постановлении российской прокуратуры говорится, что из представленного латвийской стороной ходатайства "не представляется возможным сделать вывод о наказуемости инкриминируемых Айо деяний по российскому законодательству", в связи с чем "он не может быть заключен под стражу с целью экстрадиции и подлежит освобождению".

Сейчас Бенес Айо уже написал обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему политическое убежище в России.

Фото: znak.com

Напомним, "Страна" писала о том, что известно о "Черном Ленине" из "ДНР".