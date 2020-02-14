Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал иск в Печерский суд Киева.

Топ-менеджер начал требовать отдать ему кусок огромного пирога - 25,6 миллионов долларов. Это вторая часть премии, половина которой ему якобы полагается за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

"Страна" рассказывает предысторию данного конфликта Витренко со своим же работодателем.

За что Витренко хочет получить премию

История, о которой идет речь, тянется с 2009-го года. Тогда был подписан газовый контракт с Россией, за который Юлия Тимошенко, будучи на тот момент премьер-министром, оказалась в тюрьме.

В контракте был прописан принцип "бери или плати", по которому Киев был обязан ежегодно выкупать определенные объемы газа, которые в реальности оказались нам не нужны.

Ситуацию удалось сгладить в 2011 году, когда Янукович подписал с Москвой Харьковские соглашения, и в России сделали скидку на газ на 100 долларов в обмен на продление срока пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе.

Вскоре цены на нефть, а за ними и на газ, начали вновь расти. Цена топлива для Украины увеличилась до неподъемных для украинской экономики 300 долларов. Чтобы сократить расходы, правительство Азарова-Януковича начало снижать потребление газа, нарушая принцип "бери или плати". То есть, не выбирая минимально необходимые по контракту объемы газа.

Россия уже тогда пригрозила подать в суд. Переговоры продолжались до осени 2013 года, когда Янукович, в обмен на отказ от Соглашения об ассоциации с ЕС, получил от России новую скидку на газ. Однако ее нужно было подтверждать ежеквартально. Соглашение об этом было оформлено как раз в разгар Майдана в декабре 2013 года.

После победы Евромайдана и аннексии Крыма Москва аннулировала обе скидки на газ и выставила счет к оплате в полном объеме (по ценам того времени - более 400 долларов). Киев отказался покупать по такой цене. Выдержав паузу, в ходе которой НАК "Нафтогаз" успел отобрать из газовой трубы значительные объемы топлива, Россия с лета 2014 года прекратила поставки газа в Украину.

Обе страны вскоре начали судебную войну в международных инстанциях - ею стал Стокгольмский арбитраж, куда были поданы встречные иски.

Суть иска "Газмпрома" к "Нафтогазу" заключалась в том, чтобы НАК заплатила компенсацию за невыбранный объем газа по принципу "бери или плати" аж с 2012 года и выплатила пени за просрочку оплаты. Кроме того, "Газпром" требовал, чтобы Украина заплатила за потребленный в 2014 году, но не оплаченный в полном объеме газ по цене без всяких скидок (то есть более 400 долларов за тысячу кубов).

Украинская сторона подала иск, в которой требовала изменения цены на газ, взыскания с "Газпрома" переплаты и отмены условия "бери или плати". А также иск с требованием увеличить плату за транзит российского газа по украинской территории задним числом.

В начале 2018 года, когда президентом был еще Петр Порошенко, в Киеве праздновалась большая победа. Стокгольмский арбитраж по ряду позиций стал на сторону Украины. И обязал "Газпром" выплатить эту самую переплату, которая составляла 2,9 миллиардов долларов.

Для того, чтобы судиться в Европе, "Нафтогаз" за огромные деньги нанял иностранных юристов. А в судебном решении прямо содержалась формулировка, что одна из причин вердикта - тяжелое экономическое положение Украины. То есть это было на 100% политическое решение, принятое Западом в пользу Украины.

Тем не менее руководители "Нафтогаза" - Юрий Витренко и Андрей Коболев - приписали эту заслугу целиком себе.

Почему Витренко хочет получить огромную премию

При Порошенко исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко прописал себе буквально золотой контакт, в котором значилось, что он имеет право на неограниченные премии.

Примерно такую ему и Коболеву выписали за победу в арбитрже. Речь шла об 1% от выигранной суммы: 45 миллионах долларов.

"Газпром" еще ничего не успел заплатить, но в том же 2018 году Витренко уже получил первую часть премии - 6 миллионов долларов. И вскоре отправил со своих счетов "Ощадбанка" на счет жены Ирины Шафрановой-Витренко в Лихтенштейне 1 млн 900 тысяч евро и 2 млн 900 тысяч долларов США. То есть фактически вывел всю эту сумму из страны.

Сумму, которую, повторимся, ему выдали не из газпромовских миллиардов, а авансом из бюджета госкомпании, которая "вспухла" на неподъемных коммунальных тарифах для украинцев.

Вторую часть премии он должен был получить после того, как "Газпром" переведет на украинские счета упомянутые 2,9 миллиардов долларов, что и произошло в последние дни 2019 года.

Деньги пришли, но премий не случилось: после зарплатного скандала в Кабмине президент приказал "прикрутить" премиальные шефам "Нафтогаза".

Андрей Коболев был не особо в восторге, но слишком возмущаться не стал - во второй половине марта у него заканчивается контакт с "Нафтогазом", который он хочет продлить.

Витренко же решил идти в суд. Его аргументация - премия прописана в контракте. Что, впрочем, не сильно убедило новую власть.

"Я хочу разобраться с ситуацией, которая тоже обернется большим скандалом в НАК Нафтогаз по поводу их процентов, которые они получают с $2,9 млрд, которые мы получили от РФ", — заявил президент Владимир Зеленский в середине января этого года.

Премьер-министр Алексей Гончарук напрямую попросил НАК пересмотреть размер премий руководству. Точнее, вообще воздержаться от принятия решений по их начислению до консультаций с Кабмином как акционером компании.

По аргументации премьера, приписывать заслуги в получении денег от "Газрома" топ-менежементу НАКа несправедливо. Так как эти средства мы получили от россиян благодаря политическим договоренностям руководства страны.

Витренко: "Требую выполнения обязательств"

13 февраля Юрий Витренко, как и обещал пару дней назад, подал иск в Печерский суд Киева.

"Я требую выполнения "Нафтогазом" обязательств по трудовому договору – выплаты зарплаты. Эта премия – это часть зарплаты по украинскому законодательству, она прописана в моем трудовом договоре и потому должна была автоматически быть выплачена 30 декабря [2019 года]", – пояснил он свою позицию в эфире канала "UA: Перший".

Топ-менеджер добавил, что предлагал руководству страны варианты решения проблемы с выплатой премии, однако реакция на них отсутствует. "Я надеюсь, что решение [Печерского суда] будет справедливым, никто туда телефонировать не будет", – сказал Витренко.

Дата судебного заседания пока не назначена. Но сам факт подачи заявления прокомментировал известный юрист Андрей Портнов.

"Один из директоров государственной НАК Нефтегаз подал против собственной компании иск с требованием выплатить ему многомиллионную премию за судебный процесс в Стокгольме, в котором он и так был обязан участвовать в рамках функциональных обязанностей. Дико извиняюсь, а это ещё не повод выгнать его или вы там вверху уже вообще ни на что не способны?" - написал Портнов.

Подробнее о развитии этой истории и позиции Витренко читайте в нашем материале "Битва за $25 миллионов на карман".