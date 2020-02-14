Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе и единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксеров Александр Усик прокомментировал фото главы Кабмина Алексея Гончарука в боксерских перчатках. По мнению звезды ринга, у премьер-министра есть спортивный потенциал.

Комментарий Усик дал в эксклюзивном интервью "Украинским новостям".

Журналисты попросили спортсмена оценить фото молодого Гончарука, на котором тот позирует в боксерской стойке на вечеринке.

"Стоит в стойке, но локти слишком широко стоят, по животу можно ударить. Потенциал есть!" - коротко резюмировал боксер.

В последнее время в соцсетях активно обсуждают фото Гончарука из его допремьерского прошлого. Обсуждения начались после публикации в прессе видео молодого Гончарука сидящего среди массовки ток-шоу на "Интере" и митингующего вместе с инвесторами.

Затем в сети всплыли многочисленные снимки Гончарука в обнимку с женщинами и даже в парике.