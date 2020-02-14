По мнению ученых, январь 2020 стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В частности, температура в январе была самой высокой за 140 лет. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Глобальное потепление набирает обороты, ведь 10 самых теплых январей в истории зафиксировали именно в этом веке. Новый температурный рекорд уже в феврале установила Антарктика - впервые в истории метеонаблюдений температура там достигла +20 градусов. Ученые предостерегают: чтобы избежать климатической катастрофы, человечество должно вдвое сократить вредные выбросы в атмосферу.

Ранее "Страна" писала о том, что ученые прогнозируют, что из-за глобального потепления экстремальная жара накроет самые крупные мегаполисы мира.

Также мы сообщали, что из-за глобального потепления на Чукотке застряли десятки белых медведей.