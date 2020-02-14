В пятницу, 14 февраля, Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета детского хирурга Юлию "Лису" Кузьменко.

Об этом сообщает УНИАН.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда не удовлетворила ходатайство адвокатов и оставила в силе решение Печерского районного суда Киева. Кузьменко будет находиться в СИЗО до 3 апреля. Постановление обжаловать нельзя.

По словам адвоката Кузьменко Тараса Безпалого, после того, как истечет срок пребывания его подзащитной под стражей, он будет обращаться в Печерский райсуд Киева с ходатайством об изменении для Кузьменко меры пресечения.

Напомним, 14 февраля военную медсестру Яну Дугарь, подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, Киевский апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом.

А рассмотрение апелляционной жалобы защиты на решение суда о продлении содержания под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея "Riffmaster" Антоненко перенесли на 20 февраля.

Отметим, убийство журналиста Павла Шеремета произошло в Киеве в 2016 году. В декабре 2019 года подозрение в убийстве было волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также Андрею Антоненко и Яне Дугарь.